Росстат расширил корзину расчета инфляции, в т. ч. включив в нее маски и лекарства от COVID

10:32 Источник: Интерфакс

Росстат существенно расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, увеличив ее на 36 позиций, до 556 товаров и услуг, и включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, лекарства от COVID-19, услуги МРТ, каршеринга, средства гигиены, экскурсионные туры по России (на 1-2 ночи), проживание в люксовых отелях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе статистического ведомства.

"В 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг (что на 36 позиций больше, чем в 2020 году, когда в корзину входило 520 товаров и услуг - ИФ). Это первое крупное обновление списка за последние годы", - отметили в Росстате.

Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен чуть больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году - уже на 53, в том числе пять из них - Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), витамин Д3 - используются при лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщили в Росстате.

"В новый перечень вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Включен ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые", - отметили в Росстате.

Список товаров для гигиены, в частности, дополнен гелем для душа, жидким туалетным мылом, дезодорантом, бумажными столовыми салфетками и носовыми платками.

Перечень продовольственных позиций, входящих в расчет инфляции, расширен за счет свежей зелени, свежих грибов, замороженных ягод, питьевых сливок.

Кроме того, в ежемесячную оценку индекса потребительских цен включили подписки на онлайн- и видео-сервисы.

Пополнился список зарубежных стран (за счет Турции и ОАЭ), поездка на отдых в которые входит в расчет инфляции.