КНДР на военном параде представила баллистическую ракету подводного базирования - ЦТАК
09:32 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торжественный военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) прошел вечером в четверг в столице КНДР Пхеньяне. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на параде, в частности, были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования.
"Самое мощное оружие в мире - стратегические баллистические ракеты подводного базирования - одну за другой" демонстрировали на площади, "показывая мощь революционных вооруженных сил" КНДР, отмечается в заявлении ЦТАК.
Агентство сообщает, что парад прошел при участии лидера КНДР Ким Чен Ына.
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