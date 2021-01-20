Суд в Петербурге запретил распространение в РФ аниме "Тетрадь смерти"
17:15 20.01.2021 Источник: Интерфакс
Колпинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете к распространению в РФ аниме "Тетрадь смерти" и "Инуясики".
"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга (...) решил административное исковое заявление удовлетворить. (...) Признать информацию, распространяемую в сети Интернет на сайте по (двум - ИФ) электронным адресам (...) информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", - огласил в среду решение судья Дмитрий Никулин (онлайн-трансляцию заседания ведет объединенная пресс-служба судов города).
В судебном заседании были зачитаны описания сюжетов мультфильмов "Тетрадь смерти" и "Инуясики" (3 серия), просмотрены отрывки из них. Приглашенные специалисты из Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Олег Эрлих и Василий Белов прокомментировали увиденное с точки зрения влияния на психику несовершеннолетних зрителей. Эксперты пришли к единогласному мнению, что названные анимационные фильмы демонстрируют "насилие, размывание гендерных ролей, добра и зла", склоняют подростков к суицидам и т.п.
"Подростковый возраст - это возраст повышенной впечатлительности, возраст, когда появляется желание повторять яркие поведенческие эпизоды других людей. (...) Все это (деструктивные явления, демонстрируемые в мультфильмах - ИФ), на наш взгляд, безусловно, несет риск для психического здоровья подростка", - высказался во время просмотра аниме "Тетрадь смерти" один из экспертов, сравнив этот мультфильм с "методическим пособием, которое подталкивает детей" к размышлению о смерти.
В суде отметили, что на мультфильмах нет возрастного ценза.
В обоснование своих доводов прокуратура приложила данные об инциденте с шестиклассником школы на улице Савушкина. 12 января мальчик повторил сцену из аниме-манги "Тетрадь смерти".
Выступая в прениях, прокурор согласился с экспертами и поддержал заявленные ранее требования. "Наши дети - это наше будущее. В суде достоверно установлено в сегодняшнем заседании, что представленные в суде анимационные фильмы приносят вред, подталкивают подростков, в том числе на совершение суицидальных действий", - заявил представитель надзорного ведомства.
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