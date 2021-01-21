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НОВОСТИ

Демпартия США получила контроль над Сенатом

12:32 21.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Демпартия США официально получила контроль над Сенатом Конгресса. Это произошло после приведения к присяге троих сенаторов-демократов: двух от Джорджии и еще одного — от Калифорнии. Новым лидером демократического большинства в верхней палате стал Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк. У демократов теперь 50 мест в Сенате – столько же, что и у республиканцев, но поскольку палату возглавляет вице-президент Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество.  Эхо Москвы

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