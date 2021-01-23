В центре Москвы участники незаконной акции устроили драки с полицейскими
16:20 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как передает корр. ТАСС, при попытке полицейских и сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Они хватают бойцов ОМОН, пытаются затащить их в толпу или сбить с ног.
На данный момент территория вокруг памятнику Пушкину освобождена, стражи порядка разделили толпу на две части. Наиболее активных участников акции задерживают. При стычках с полицией пострадали несколько человек, одному из них помощь оказали полицейские.
Кроме того, собравшиеся избили противника блогера Алексея Навального, который забрался на фонарный столб с плакатом с просьбой депортировать оппозиционера. Затем часть протестующих отправилась от Пушкинской площади по Тверской улице в сторону Кремля. Из-за несанкционированного шествия движения транспорта улицам в районе Пушкинской площади и Тверской улице ограничен. Как передает корр. ТАСС, закрыт проход на Манежную площадь.
По данным полиции, всего на Пушкинской площади в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 16:10 23.01.2021
- Юлия Навальная задержана за участие в незаконной акции в центре Москвы
- 15:20 23.01.2021
- В центре Петербурга полиция задерживает участников несанкционированной акции
- 15:10 23.01.2021
- Почти 90% сообщений с призывами участвовать в незаконных акциях удалены из соц. сетей
- 15:00 23.01.2021
- В Москве участники акции начали выходить на проезжую часть
- 14:20 23.01.2021
- Несколько десятков участников несанкционированных акций задержаны в городах Сибири
- 13:30 23.01.2021
- В Москве начали задерживать участников несанкционированной акции
- 13:25 23.01.2021
- Факты провокаций или неподчинения полиции на акциях 23 января будут расследованы - МВД
- 13:20 23.01.2021
- Голикова считает, что российские вакцины справятся со всеми выделенными штаммами коронавируса
- 13:10 23.01.2021
- Для сдерживания цен на муку и хлеб кабмин РФ одобрил выделение 4,5 млрд рублей
- 12:51 23.01.2021
- Командующий Силами обороны Эстонии рассказал, что нужно стране, чтобы противостоять России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать