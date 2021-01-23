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В центре Москвы участники незаконной акции устроили драки с полицейскими

16:20 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает корр. ТАСС, при попытке полицейских и сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Они хватают бойцов ОМОН, пытаются затащить их в толпу или сбить с ног.

На данный момент территория вокруг памятнику Пушкину освобождена, стражи порядка разделили толпу на две части. Наиболее активных участников акции задерживают. При стычках с полицией пострадали несколько человек, одному из них помощь оказали полицейские.

Кроме того, собравшиеся избили противника блогера Алексея Навального, который забрался на фонарный столб с плакатом с просьбой депортировать оппозиционера. Затем часть протестующих отправилась от Пушкинской площади по Тверской улице в сторону Кремля. Из-за несанкционированного шествия движения транспорта улицам в районе Пушкинской площади и Тверской улице ограничен. Как передает корр. ТАСС, закрыт проход на Манежную площадь.

По данным полиции, всего на Пушкинской площади в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

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