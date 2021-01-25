Трамп не намерен создавать новую партию

10:20 Источник: Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на советника политика Джейсона Миллера.

"(Трамп) дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат", — заявил Миллер.

В данном отношении не планируется ничего «за пределами этих усилий», добавил Миллер.

В США наблюдается дробление двух ключевых партий: и среди демократов, и среди республиканцев происходит расслоение на более радикальное крыло и центристское, продолжил Лукьянов. Этот процесс не связан с лидерами вроде Трампа, а происходит из-за изменения структуры и интересов американского общества.

С учетом активной раскрутки процесса импичмента уже экс-президента Дональда Трампа со стороны демократов, его политическое будущее вызывает активные споры в США. К осуждению бывшего главы государства подключились и видные республиканцы, что подталкивает его к созданию собственной «Патриотической партии». По экспертной оценке, появление третьей политической силы в двухпартийной системе больше похоже на шантаж верхушки республиканцев на фоне импичмента. Тем не менее обе традиционные партии переживают не лучшие времена. Газета.Ru