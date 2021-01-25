Трамп не намерен создавать новую партию
10:20 25.01.2021 Источник: Газета.Ru
Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на советника политика Джейсона Миллера.
"(Трамп) дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат", — заявил Миллер.
В данном отношении не планируется ничего «за пределами этих усилий», добавил Миллер.
В США наблюдается дробление двух ключевых партий: и среди демократов, и среди республиканцев происходит расслоение на более радикальное крыло и центристское, продолжил Лукьянов. Этот процесс не связан с лидерами вроде Трампа, а происходит из-за изменения структуры и интересов американского общества.
С учетом активной раскрутки процесса импичмента уже экс-президента Дональда Трампа со стороны демократов, его политическое будущее вызывает активные споры в США. К осуждению бывшего главы государства подключились и видные республиканцы, что подталкивает его к созданию собственной «Патриотической партии». По экспертной оценке, появление третьей политической силы в двухпартийной системе больше похоже на шантаж верхушки республиканцев на фоне импичмента. Тем не менее обе традиционные партии переживают не лучшие времена. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 25.01.2021
- Space X вывела на орбиту рекордное число спутников
- 11:00 25.01.2021
- Индонезия задержала два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти
- 10:32 25.01.2021
- В РФ могут ввести штрафы за незаконные сборы на благотворительность
- 10:05 25.01.2021
- Байден вернет запрет на въезд в США из ряда стран
- 10:00 25.01.2021
- Время ремонта хотят ограничить до трех дней в неделю
- 09:32 25.01.2021
- Около 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона - СМИ
- 09:20 25.01.2021
- С вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины
- 09:05 25.01.2021
- Женщин обязали рожать в медицинских масках
- 09:00 25.01.2021
- Пятерку лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов назвали в Кремле
- 21:15 24.01.2021
- Уголовное дело по факту перекрытий улиц протестующими возбуждено в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать