Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов - исследование
20:30 20.02.2021 Источник: Интерфакс
Около 30% людей, которые перенесли коронавирус COVID-19 в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения по-прежнему страдают от ряда симптомов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Университета Вашингтона.
"В изученной группе людей, переболевших COVID-19, за состоянием которых наблюдали в течение 9 месяцев после болезни, около 30% сообщили о постоянных симптомах", - пишут авторы исследования. Они вели наблюдения за людьми, заразившимися коронавирусом на территории США.
Например 14% из респондентов, все еще ощущающих симптомы, пожаловались на утомляемость, еще столько же рассказали, что после выздоровления все равно не чувствуют запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом затуманивании сознания после.
В ходе исследования специалисты изучили данные 177 человек, у кого было лабораторное подтверждение того, что они болели коронавирусом. Это люди, которые испытывали незначительные симптомы во время болезни и не были госпитализированы.
НОВОСТИ
- 21:00 20.02.2021
- МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители - проект приказа
- 20:00 20.02.2021
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и других граждан
- 19:30 20.02.2021
- Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана войны
- 19:00 20.02.2021
- Желание молодежи больше отдыхать в совете конфедерации труда объяснили с помощью марксизма
- 18:30 20.02.2021
- Среднюю зарплату учителей и врачей в Госдуме назвали обманом
- 18:00 20.02.2021
- Тела двоих погибших при обрушении на фабрике в Норильске достали из под завалов - СК
- 17:30 20.02.2021
- Нет сомнений, что добиться освобождения Навального уже не получится – Глеб Павловский
- 17:00 20.02.2021
- Предстоящий год будет холоднее 2020 года из-за процессов в Тихом океане - климатолог
- 16:00 20.02.2021
- Кремль встревожен набирающей силу реакционной тенденцией на Украине - Песков
- 15:44 20.02.2021
- Международный фестиваль русского языка объединит школьников из 40 стран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать