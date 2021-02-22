В России создан Координационный центр правительства
18:43 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства, который призван согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач <...> образовать Координационный центр правительства РФ", - говорится в документе.
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