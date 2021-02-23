За неделю акций в поддержку осужденного рэпера в Испании более 160 человек задержали
19:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ведомстве отметили, что с начала манифестаций пострадали 110 сотрудников правоохранительных органов. "Среди всех полицейских органов выходит 110 пострадавших сотрудников и 161 задержанный", - уточнили в МВД.
Акции протеста против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть митингов прошла в автономном сообществе Каталония. Во время манифестаций группы агрессивно настроенных протестующих забрасывали полицейских камнями, бутылками, петардами и другими предметами, поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины, сооружали баррикады. В результате стражам порядка приходилось применять силу.
Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в "Твиттере" и в песне, размещенной в YouTube ("Ютьюб"). Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.
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