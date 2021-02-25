В России занято более 120 тыс. из 156 тыс. коек для пациентов с коронавирусом - Мурашко

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 120 тыс. из 156 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом заняты в России, сообщил в четверг министр здравоохранение РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тыс. коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тыс.", - сказал он на селекторном совещании с регионами.

Месяц назад в стране, по его словам, было развернуто 256 тыс. коек для пациентов с новой инфекцией, из которых было занято чуть более 70%.