0
0
157
НОВОСТИ

В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку

17:12 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана Японии может открывать огонь по иностранным кораблям в случае попытки высадки на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило в четверг агентство Киодо.

Соответствующие изменения трактовки законодательства были сделаны на совместном заседании комитета по обороне и комитета по безопасности правящей Либерально- демократической партии (ЛДП). Депутаты также предложили считать попытку высадки на Сенкаку насильственным преступлением.

Ранее корабли береговой охраны Японии обладали правом открывать огонь по иностранным судам в случае самообороны.

В течение февраля сторожевики морской полиции КНР несколько раз заходили в зону у Сенкаку, которую Токио считает своими территориальными водами. Японская сторона связывает рост активности кораблей КНР у Сенкаку с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.

Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:30 25.02.2021
Адвокатам не сказали, куда отправили Навального из столичного СИЗО-1
0
22
18:15 25.02.2021
Писатель Егор Холмогоров высказался за установку памятника князю Александру Невскому на Лубянке
0
58
17:57 25.02.2021
Депутат МГД Герасимов: Памятник Александру Невскому на Лубянке сможет консолидировать общество
0
84
17:40 25.02.2021
В Пакистане появится полицейское подразделение на роликах
0
104
17:02 25.02.2021
En+ Group начала замену шести рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС
0
165
17:00 25.02.2021
Пашинян потребовал от президента Армении немедленно уволить начальника Генштаба ВС
0
154
16:52 25.02.2021
Сбербанк стал лучшим эквайером Европы
0
168
16:32 25.02.2021
Все школьники Эстонии обязаны учиться на эстонском языке - президент страны
0
181
16:12 25.02.2021
В России занято более 120 тыс. из 156 тыс. коек для пациентов с коронавирусом - Мурашко
0
230
16:00 25.02.2021
Пашинян заявил, у бывших властей есть сторонники в рядах ВС, которые должны уйти из армии
0
244

Возврат к списку