Данные о заражении COVID-19 в России на 28 февраля, 2021
11:10 28.02.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 359 случаев, умерли за сутки 379 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 тыс. 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 285 (11,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки из больниц был выписан 12 тыс. 391 пациент, подтверждено 379 летальных исходов от коронавируса.
Несмотря на общее снижения уровня заболеваемости COVID-19 в России, наибольшее количество заражений по-прежнему фиксируется в Москве: 1 тыс. 737 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 пациентов скончались, 1 тыс. 819 выздоровели.
За весь период распространения коронавируса в РФ, с марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 246 тыс. 079 случаев коронавирусной инфекции, 86 тыс. 122 умерших и 3 млн 811 тыс. 797 выписанных.
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