Первый спутник новой метео-группы "Арктика-М" успешно вышел на рабочую орбиту
12:50 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.
"В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Фрегат" космический аппарат "Арктика-М" штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа "Молния" с высотой апогея 37 400 - 39 800 км, перигея 600 - 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале сообщил, что "солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление". "Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России", - сообщил он.
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