Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против ЕС

10:32 Источник: Интерфакс

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия усилила кампании дезинформации, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить его, и пообещал усилить работу по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении ЕС.

"Дезинформация особенно зловеща в это время пандемии, потому что речь идет о цене жизней", - сказал глава дипломатии ЕС, выступая в понедельник в Брюсселе на слушаниях специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы Европейского союза, включая дезинформацию.

"Мы видели распространение прокремлевских информационных бюллетеней, утверждавших, что ношение масок бесполезно. Россия также делала всё, чтобы дискредитировать вакцины, которые мы используем, восхваляя при этом свою собственную вакцину и механизм ее распространения, введенный в России", - отметил Боррель.

По его словам, дезинформация сегодня распространяется в "индустриальных масштабах", и значительный вклад в это вносит Россия. Тактика дезинформации разнообразится.

Он привел в пример свой визит в Москву в начале февраля. "Я попытался начать конструктивный диалог. Это не понравилось российским властям. Они не хотели, чтобы я говорил о вещах, которые они не ценят: о правах человека, например, а также о "деле Навального. Мы видели умышленное и скоординированное манипулирование, кампанию дезинформации против Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Мы быстро выявили эти маневры и разоблачали их в течение нескольких недель", - продолжил глава европейской дипломатии.

В частности, он оспорил тезис Москвы о незаконности применяемых Евросоюзом ограничительных мер в отношении России, так как, по его утверждению, международное право в этих санкциях соблюдалось буквально.