О победе над COVID-19 пока говорить рано: в регионах РФ ежедневно выявляют более 10 тыс. новых носителей

08:42 Источник: REGNUM

В России продолжает набирать обороты массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению специалистов, только прививочная кампания, в которую будут вовлечены десятки миллионов людей, сможет остановить распространение вируса SARS-CoV-2. Но пока о победе над ним говорить рано: в России ежедневно выявляется более 10 тыс. новых носителей во всех регионах, всё ещё высокой остаётся смертность от ковида.