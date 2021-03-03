0
0
16
НОВОСТИ

О победе над COVID-19 пока говорить рано: в регионах РФ ежедневно выявляют более 10 тыс. новых носителей

08:42 03.03.2021 Источник: REGNUM

В России продолжает набирать обороты массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению специалистов, только прививочная кампания, в которую будут вовлечены десятки миллионов людей, сможет остановить распространение вируса SARS-CoV-2. Но пока о победе над ним говорить рано: в России ежедневно выявляется более 10 тыс. новых носителей во всех регионах, всё ещё высокой остаётся смертность от ковида.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:32 03.03.2021
Бывший спецкорр "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов останется под стражей как минимум до 7 мая - адвокат
0
43
08:20 03.03.2021
Представитель Киева в одностороннем порядке покинула переговоры гумподгруппы – ДНР
0
76
08:10 03.03.2021
Соцсети удалили более 450 материалов с призывами к подросткам совершить самоубийство - Роскомнадзор
0
87
07:55 03.03.2021
Военный эксперт назвал формальностью заявление госдепа США о приостановке оборонного экспорта в РФ
0
111
07:42 03.03.2021
Москва будет реагировать на новые американские санкции, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично - МИД РФ
0
135
07:25 03.03.2021
Мишустин встречает 55-летие в рабочей поездке по Сибири
0
158
07:10 03.03.2021
Совет Федерации рассмотрит законы о блокировке связи в колониях и о незаконной агитации в интернете
0
159
07:00 03.03.2021
Москва заняла первое место в Европе по уровню загрузки гостиниц - "Ведомости"
0
168
22:40 02.03.2021
США вводят против РФ ряд рестрикций в рамках закона о контроле над химическим оружием
0
559
22:00 02.03.2021
ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии - проект
0
475

Возврат к списку