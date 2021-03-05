РФ давно свернула все программы, хоть как-то связанные с химоружием - Песков
14:12 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвинения по химическому оружию, которые США выдвигают в отношении России, являются безосновательными и голословными. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва давно свернула все программы, которые могут быть хоть как-то связаны с химоружием.
По словам представителя Кремля, "Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения [в адрес] России в том, что якобы на ее территории имеется химическое оружие".
"Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия, - проинформировал пресс-секретарь президента. - И все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
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