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Годовая инфляция в РФ ускорилась до 5,67% в феврале

22:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 1,22% в месячном выражении после 1,01% в январе, в годовом выражении рост цен составил 7,72%, непродовольственные товары подорожали на 0,58% в месячном выражении и на 5,67% в годовом. Стоимость услуг выросла в феврале на 0,44% по сравнению с январем, в годовом выражении - на 2,91%.

За январь - февраль рост цен составил 5,43% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало замедление инфляции до 0,5-0,6% в месячном выражении в феврале после 0,67% в январе.

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