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Из-за уязвимости ПО Microsoft десятки организаций в Финляндии подверглись атакам

20:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Финляндии зафиксировано несколько десятков атак на организации, использующие программное обеспечение (ПО) Exchange Server ("Иксчейндж сервер") корпорации Microsoft ("Майкрософт"). Об этом в понедельник сообщило финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

"У центра кибербезопасности есть данные о десятках случаев хакерских атак", - говорится в сообщении. Там указали, что если организация использовала уязвимое ПО Exchange Server, то в Traficom исходят из того, что она "с большой вероятностью подверглась атаке".

Traficom предупреждает также, что в сложившейся ситуации простого обновления программного обеспечения будет недостаточно. По оценкам агентства, пострадавших может быть больше - речь может идти о нескольких сотнях организаций.

Во вторник Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США, которые используют это ПО, могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium ("Хафниум"). Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.

Как сообщило агентство Блумберг, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника агентства, знакомого с ходом расследования, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.

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