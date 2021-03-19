14:12 Источник: Эхо Москвы

Парламент Испании разрешил эвтаназию и ассистированное самоубийство с врачебной помощью. Как передает Associated Press, закон вступит в силу через три месяца. Таким образом, Испания станет четвертой страной в Евросоюзе и седьмой в мире, легализовавшей эвтаназию. Законопроект дает право на добровольный уход из жизни совершеннолетним гражданам Испании и людям с видом на жительство в стране, страдающим от неизлечимого заболевания, приводящего к потери трудоспособности и причиняющего невыносимые страдания. Эхо Москвы