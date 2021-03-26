Морские грузоперевозки дорожают из-за блокировки Суэцкого канала - Bloomberg
10:00 26.03.2021 Источник: Газета.Ru
Стоимость морских грузоперевозок резко выросла из-за блокировки Суэцкого канала, сообщает агентство Bloomberg.
Так, стоимость доставки контейнера из Китая в Европу выросла примерно до $8 тысяч, что почти в четыре раза больше, чем год назад. Кроме того, прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день.
При этом блокировка канала может затянуться на несколько недель, из-за чего грузоотправители рассматривают возможность перенаправить свои суда по маршруту, огибающему Африку. При этом маршрут станет длиннее на 9650 км, а расходы на топливо для супертанкера, доставляющего ближневосточную нефть в Европу, составят около $300 тысяч, отмечает агентство.
23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд. Ранее сообщалось, что вокруг Ever Given начали углублять дно. Газета.Ru
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