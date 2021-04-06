Новое испытание американского гиперзвукового оружия завершилось неудачей - ВВС США

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое испытание американской гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура произносится как arrow, в переводе на русский - "стрела" - прим. ТАСС) завершилось неудачей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Военно-воздушных сил США, которые проводили данное испытание.

Согласно изложенной ею информации, "тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций" и не отделилась от стратегического бомбардировщика B-52, с которого ее должны были запустить. Испытание проводилось в понедельник над Тихим океаном у побережья штата Калифорния.

По свидетельству ВВС, ракета "безопасно осталась на самолете, который вернулся на базу Эдвардс", расположенную в пустыне Мохаве в Калифорнии. "Несмотря на то, что несостоявшийся пуск вызывает разочарование, испытание предоставило бесценную информацию, позволяющую извлечь уроки и двигаться дальше", - заявил представитель Командования материально-технического снабжения ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз. Как уточнял в середине декабря минувшего года на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов, в котором принимал участие корр. ТАСС, тогдашний помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, Пентагон планирует приступить к производству гиперзвуковых ракет по программе ARRW в 2021 или 2022 году.

Дэвид Норкуист, являвшийся в тот момент первым заместителем министра обороны США, свидетельствовал в прошлом сентябре, что Пентагон намерен провести свыше сорока испытаний "семейства гиперзвуковых вооружений" с прицелом на их окончательную доводку и передачу в войска в ближайшие четыре года.

Между тем ранее ВВС США рассчитывали, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооружений - ARRW и HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, аббревиатура читается как hacksaw - "ножовка" - прим. ТАСС) - достигнут начальной боевой готовности в 2022 году. На это указывал в ноябре 2019 года на встрече с репортерами глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч. Однако в феврале 2020 года американские ВВС отказались от программы HCSW, которой, как и ARRW, занимался гигант военно-промышленного комплекса США Lockheed Martin ("Локхид Мартин"). Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали B-52, состоялись в США в июне 2019 года.

В США разработкой гиперзвуковых вооружений помимо ВВС занимаются ВМС и DARPA (ДАРПА) - Управление перспективных исследовательских программ Пентагона.