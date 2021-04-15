Причиной смерти Джорджа Флойда назвали проблемы с сердцем

10:05 Источник: Газета.Ru

Причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда стала остановка сердца, а не нехватка кислорода. Такое заявление на судебном заседании, прошедшем в среду, 14 апреля, сделал патологоанатом Дэвид Фаулер, пишет The Guardian.

По его словам, смерть афроамериканца была вызвана комплексом факторов, в числе которых были заболевания и употребление наркотиков.

Как рассказал специалист, у Флойда «внезапно возникла аритмия». Указывая факторы, вызвавшие ее, эксперт назвал сердечные заболевания, которые были у мужчины, а также обстоятельства его задержания. Фаулер заявил, определенную роль в смерти Флойда сыграло то, что мужчина принимал препараты, содержащие фентанил и метамфетамин. Как сообщил патологоанатом, Флойд вдыхал выхлопные газы от стоявшего рядом автомобиля, что также могло быть одной из причин.

Фаулер заключил, что все перечисленные факторы в совокупности и вызвали его смерть.

Резонансно судебное разбирательство стартовало еще 8 марта.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если экс-полицейского признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет. Газета.Ru