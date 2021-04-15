В Москве открылся координационный центр стационарного социального обслуживания

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Специальный единый Координационный центр стационарного социального обслуживания будет помогать жителям Москвы, которые хотели бы переехать в дом-интернат. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столичный Департамент труда и соцзащиты населения каждый год поступает не менее 3000 обращений от граждан по вопросам работы домов-интернатов для взрослых. Центр поможет ускорить коммуникацию этих учреждений с организациями городского здравоохранения, органами опеки, другими социальными учреждениями.

«Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе, - говорит Анастасия Ракова. - Одно из нововведений - создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах. Специалисты подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи».

Как отмечает Ракова, порядок получения социальной помощи в Москве не изменится, а родственникам или представителям горожан, нуждающихся в социальной помощи, нужно, как и раньше, обращаться с заявлением в центры госуслуг «Мои документы».