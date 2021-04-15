В Москве открылся координационный центр стационарного социального обслуживания
16:12 15.04.2021
Специальный единый Координационный центр стационарного социального обслуживания будет помогать жителям Москвы, которые хотели бы переехать в дом-интернат. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столичный Департамент труда и соцзащиты населения каждый год поступает не менее 3000 обращений от граждан по вопросам работы домов-интернатов для взрослых. Центр поможет ускорить коммуникацию этих учреждений с организациями городского здравоохранения, органами опеки, другими социальными учреждениями.
«Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе, - говорит Анастасия Ракова. - Одно из нововведений - создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах. Специалисты подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи».
Как отмечает Ракова, порядок получения социальной помощи в Москве не изменится, а родственникам или представителям горожан, нуждающихся в социальной помощи, нужно, как и раньше, обращаться с заявлением в центры госуслуг «Мои документы».
НОВОСТИ
- 17:15 15.04.2021
- Правительство Пермского края и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве
- 17:12 15.04.2021
- Подключение домовладений к газу предложили сделать бесплатным для жителей
- 17:00 15.04.2021
- Посол США уже находится в МИД РФ, встреча для него приятной не будет - Захарова
- 16:32 15.04.2021
- Байден подписал указ о возможности расширения санкций против РФ
- 16:12 15.04.2021
- Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент
- 16:00 15.04.2021
- НАТО присоединилась к обвинениям США в адрес РФ по кибератаке на SolarWinds
- 15:38 15.04.2021
- США ввели новые санкции против России
- 15:12 15.04.2021
- Талибы считают вывод войск США из Афганистана после 1 мая нарушением договора - ТВ
- 15:00 15.04.2021
- Первый газ "Северному потоку-2" может быть пущен в ФРГ уже этим летом - глава комитета ГД
- 14:32 15.04.2021
- Суд приговорил к 4 годам общего режима рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в центре Москвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать