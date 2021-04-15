Из-за коронавируса власти Индии закрыли на месяц все музеи

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Археологическое управление Индии (Archaeological Survey of India, ASI) в четверг распорядилось закрыть для посещения до 15 мая включительно все музеи и исторические памятники - из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение выложил министр культуры и туризма Индии Прахлад Сингх Патель на своей странице в "Твиттере".



"Из-за сложившейся ситуации с COVID было принято решение закрыть все охраняемые памятники, исторические места и музеи, находящиеся под управлением ASI, с немедленным вступлением в силу до 15 мая или до дальнейших распоряжений", - говорится в документе.



В Индии в последние недели отмечается быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число инфицированных увеличилось в стране за минувшие сутки на 200 739 и достигло 14 074 564. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло на 1 038 и составило 173 123. В Индии пятый день подряд фиксируется более 150 тыс. новых случаев инфицирования, девятый день подряд - более 100 тыс.



