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США рекомендуют авиакомпаниям быть осторожными при полетах над рядом районов РФ и Украины

17:00 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над районами полетной информации Киева, Днепра (бывший Днепропетровск), Симферополя и над граничащими с ними областями районов полетной информации Москвы и Ростова-на- Дону. Это следует из распространенных ведомством в пятницу двух воздушных директив-извещений (NOTAM).

Соответствующие распоряжения издаются в связи с "возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной".

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