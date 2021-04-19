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Сокращение запасов нефти может привести к росту ее стоимости выше $74 за баррель - Bloomberg

09:20 19.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Сокращение запасов нефти, по прогнозам экспертов, может привести к росту ее стоимости выше 74 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Блумберг. 

Оно ссылается на данные Международного энергетического агентства, согласно которым избыток запасов нефти, накопленный за пандемию, резко сократился. По состоянию на февраль в хранилищах оставалось менее одной пятой части от запасов топлива. С того момента запасов стало еще меньше. Это объясняют возросшим потреблением нефти на фоне восстановившегося спроса и роста цен.  Эхо Москвы

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