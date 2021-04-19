В МИД РФ напомнили о наличии недвижимости у посольства Чехии на Тверской улице в Москве
20:45 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД РФ в ответ на заявления чешской стороны о "возврате" земельного участка посольства в Праге напомнил о недвижимости посольства Чехии на Тверской улице в Москве. Об этом говорится в комментарии министерства, опубликованном на странице в "Фейсбуке".
"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - указали в министерстве.
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