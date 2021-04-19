Вывозными рейсами из Турции и Танзании вернулись домой более 40 тыс россиян
21:20 19.04.2021 Источник: Интерфакс
Авиакомпании вывезли в первые дни ограничений на полеты в Турцию и Танзанию на родину десятки тысяч россиян, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.
"За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров", - сказали в ведомстве.
Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников.
Всего, по данным российских и турецких авиакомпаний, на период с 15 апреля по 1 июня из Турции в Россию было продано порядка 169 тыс. авиабилетов.
Из Занзибара (Танзания) в города России было реализовано 4,7 тыс. авиабилетов российских перевозчиков.
Ранее российские авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом ситуации.
Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов.
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