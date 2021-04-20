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НОВОСТИ

На предложение запретить россиянам въезд в ЕС ответили в МИД РФ

11:20 20.04.2021 Источник: Lenta.ru

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко дал совет бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить гражданам РФ въезжать в ЕС, пообщаться с властями Турции и Греции относительно важности российского сегмента в туризме, сообщает РИА Новости.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — заявил замглавы МИД.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Евросоюза. В Госдуме в ответ заявили, что предложение нацелено на то, чтобы обрадовать США, и ничем не подкреплено.  Lenta.Ru

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