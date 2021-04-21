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Эстония нуждается в договоре о границе, больше чем Россия - глава правительства

15:32 21.04.2021 Источник: Интерфакс

Эстонии необходимо подписание соглашения о границах больше, чем России, заявила глава эстонского правительства Кая Каллас.

"Все кризисы показывают, что нам нужно соглашение о границе с таким соседом, как наш. Нам не нужна путаница [с границей]. Нам нужно соглашение о границе больше, чем России", - сказала Каллас, выступая в среду в парламенте на правительственном часе.

Она позитивно оценила состоявшийся 9 апреля телефонный разговор министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщалось, Лийметс предложила Лаврову продолжить межгосударственные консультации по пограничному договору. Стороны обсудили, в том числе вопрос о ратификации договоров о сухопутной и морской границе.

"Предположим, что Россия нападет на нас, и мы скажем тогда, что есть статья 5 и НАТО (статья основополагающего договора альянса, на основании которой союзники должны оказать помощь стране, подвергшейся нападению - ИФ), придите на помощь. Что начнут делать, так это, возможно вести информационную войну и задавать вопрос: а где же эта граница все-таки проходит? Если у нас нет технического документа (о границе), союзники могут впасть в замешательство", - заявила Каллас.

В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

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