В России выявили 8 840 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 840, до 4 744 961. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 9 407, до 4 371 214. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 398 против 397 днем ранее, до 107 501. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,27%, следует из данных штаба.