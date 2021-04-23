В России выявили 8 840 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 840, до 4 744 961. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 9 407, до 4 371 214. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 398 против 397 днем ранее, до 107 501. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,27%, следует из данных штаба.
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