0
0
70
НОВОСТИ

"Единая Россия" готовится к широкому обсуждению предвыборной программы с жителями регионов и экспертами

11:40 26.04.2021

663.jpg
Фото ЦИК "Единой России"
Единороссы собираются обсудить предвыборную программу партии с жителями регионов и экспертами. По словам секретаря Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрея Метельского, программу к предстоящим выборам депутатов Госдумы партийцы начали формировать в октябре. «Лидер нашей партии Дмитрий Медведев четко обозначил ориентир - программа должна быть народной. Она должна опираться на предложения жителей, стать выражением их наказов. И сегодня мы можем сказать уверенно: заявленный план исполняется», - заявил Метельский.


По его словам, стержнем программы станут поручения президента, озвученные в послании Федеральному Собранию - по развитию социального государства, по газификации, по экологии, культуре и внешней политике. «Московское реготделение партии «Единая Россия» начало эту работу, мы к программной дискуссии готовы», - отмечает секретарь реготделения.

Как отмечает Метельский, партийцами были расширены форматы взаимодействия с корпусом муниципальных депутатов: «Так, в начале этого года «Единая Россия» организовала серию встреч депутатов с руководством ключевых департаментов правительства Москвы. Были озвучены сотни локальных проблем, которые волнуют жителей отдельных районов - и многие из них уже решены или находятся в процессе решения».

По подсчетам единороссов, для выполнения положений Послания потребуется принять в первую очередь примерно 10 законов, которые должны пройти все законодательные этапы уже в мае-июне, констатировал член бюро высшего совета «Единой России», председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:07 26.04.2021
В Мосгорсуде опровергли решение о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ
0
10
12:00 26.04.2021
С сегодняшнего дня в Петербурге запрещено посещать леса и лесопарки
0
22
12:00 26.04.2021
Россияне оценивают доход для достойной жизни в 50-80 тыс. руб. - опрос
0
35
11:32 26.04.2021
В России выявили 8 803 заразившихся коронавирусом за сутки
0
88
11:20 26.04.2021
Глава офиса Зеленского заявил, что считает некорректным приглашать Путина в Киев
0
125
11:05 26.04.2021
Китай будет оказывать поддержку России на фоне ужесточения западных санкций - МИД КНР
0
166
11:00 26.04.2021
Фармацевтические компании США опасаются утечки технологий вакцин в Россию и Китай - FT
0
151
10:32 26.04.2021
Патриарх Кирилл рассказал о своем отказе возглавить оппозицию Ельцину
0
195
10:20 26.04.2021
Выбравшим отдых в России предложили продлить отпуск на неделю
0
217
10:05 26.04.2021
После аварии на Чернобыльской АЭС очень серьезно рассматривалась версия теракта - СМИ
0
236

Возврат к списку