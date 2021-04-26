"Единая Россия" готовится к широкому обсуждению предвыборной программы с жителями регионов и экспертами
11:40 26.04.2021
|Фото ЦИК "Единой России"
По его словам, стержнем программы станут поручения президента, озвученные в послании Федеральному Собранию - по развитию социального государства, по газификации, по экологии, культуре и внешней политике. «Московское реготделение партии «Единая Россия» начало эту работу, мы к программной дискуссии готовы», - отмечает секретарь реготделения.
Как отмечает Метельский, партийцами были расширены форматы взаимодействия с корпусом муниципальных депутатов: «Так, в начале этого года «Единая Россия» организовала серию встреч депутатов с руководством ключевых департаментов правительства Москвы. Были озвучены сотни локальных проблем, которые волнуют жителей отдельных районов - и многие из них уже решены или находятся в процессе решения».
По подсчетам единороссов, для выполнения положений Послания потребуется принять в первую очередь примерно 10 законов, которые должны пройти все законодательные этапы уже в мае-июне, констатировал член бюро высшего совета «Единой России», председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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