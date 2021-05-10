Вечером 10 мая из сектора Газа по городам Израиля было выпущено 45 ракет

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за последние два часа более 45 ракет по Израилю. Об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС), не менее шести из них - по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года. Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьезную и не оставит такой тип нападения без ответа. ХАМАС несет ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа", - сказал Конрикус.