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В Москве ураган повалил 20 деревьев и повредил 12 автомобилей

21:10 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"


Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 20:00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - значится в публикации.

Москвичей просят быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности - воздержаться от пребывания на улице.

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