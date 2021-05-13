Армия обороны Израиля заявила об уничтожении штаба службы безопасности ХАМАС - СМИ
11:00 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля нанесла рано утром в четверг серию бомбовых ударов по целям движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщила газета "Джерузалем пост", уничтожен штаб службы внутренней безопасности ХАМАС, банк движения и дом одного из высших командиров.
Речь идет об Ияде Тайибе - командире, который отвечал за действия нескольких батальонов. По данным израильской армии, его дом использовался для террористической деятельности. Кроме того, разрушено здание, которое, по сведениям израильской армии, использовалось ХАМАС в качестве центрального банка.
Накануне Израиль нанес удар по высшему военному командованию ХАМАС, указывает газета. В ходе совместной операции армии и Службы общей безопасности Израиля ("Шин- Бет", контрразведка) на рассвете среды уничтожены члены генштаба ХАМАС, близкие к главе его военного крыла Мухаммеду Дейфу. Среди них Басам Иса - глава бригады города Газа - и Джамаа Тахла - глава группы операций в киберпространстве, - а также глава группы развития, отвечавший за подразделение ракетных пусков, Гамаль Забда и заместитель начальника генштаба Хазем Хатиб.
Ранее в среду были уничтожены еще 13 членов ХАМАС из руководства службы производства оружия - Захер аш-Шахри, Махмуд Фарес, Маджад Хадиди, Акрам Алета, Хасан Аки и Камаль Крике. Было разрушено 14-этажное здание, где, по данным израильской армии, размещался офис службы военной разведки ХАМАС. Ранее израильская армия сообщила об уничтожении главы службы безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Каоджи, а также его заместителя Ваиля Исы, который возглавлял подразделение контрразведки в военной разведке ХАМАС.
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