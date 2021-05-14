Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов предложил создать реестр бездомных людей
18:20 14.05.2021
|Фото пресс-службы ОНФ
Инициатива была поддержана представителями других добровольческих организаций, таких как фонд «Нужна помощь», «Дом друзей», «Справедливая помощь Доктора Лизы».
«Есть бездомные, которые живут на улице 15 лет, они никогда с нее не уйдут, они к этому привыкли, это их образ жизни, - полагает Леонов. - Но есть человек, который оказался на улице позавчера, в силу обстоятельств: либо он дезориентирован и не понимает, где его дом, либо он оказался в сложной жизненной ситуации и хочет вернуться домой. И необходима точка распределения, где бы мы могли оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и которых можно сразу вернуть домой, к нормальной жизни. Также там должна оказываться врачебная помощь».
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