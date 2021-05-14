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Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов предложил создать реестр бездомных людей

18:20 14.05.2021

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Фото пресс-службы ОНФ
В России нужно создать единый реестр бездомных людей, считает координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. По его словам, чтобы решить проблему бездомности, нужно сначала пересчитать людей, которые оказались в такой ситуации. «Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело – это 10 000 или 100 000? Среди них могут быть люди, которых мы ищем. Поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество», - заявил Леонов, выступая на заседании рабочей группы по защите прав бездомных Общероссийского народного фронта.

 Инициатива была поддержана представителями других добровольческих организаций, таких как фонд «Нужна помощь», «Дом друзей», «Справедливая помощь Доктора Лизы».

«Есть бездомные, которые живут на улице 15 лет, они никогда с нее не уйдут, они к этому привыкли, это их образ жизни, - полагает Леонов. - Но есть человек, который оказался на улице позавчера, в силу обстоятельств: либо он дезориентирован и не понимает, где его дом, либо он оказался в сложной жизненной ситуации и хочет вернуться домой. И необходима точка распределения, где бы мы могли оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и которых можно сразу вернуть домой, к нормальной жизни. Также там должна оказываться врачебная помощь». 

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