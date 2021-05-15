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Боевики из Газы за 6 дней выпустили по Израилю 2,3 тыс. ракет

12:35 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикалы из сектора Газа за шесть дней конфликта выпустили по израильским городам не менее 2,3 тыс. ракет, около 1 тыс. из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила в субботу пресс-служба армии Израиля.

"С начала операции "Стражи стен" (10 мая - прим. ТАСС) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2,3 тыс. ракет, из которых 380 упали и разорвались в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 1 тыс. ракет", - говорится в заявлении военных.

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