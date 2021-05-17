Сбер и Российский Красный крест собрали более 73 млн рублей для пострадавших в результате трагедии в казанской школе

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Правительство Татарстана и Российский Красный крест определяют, как будут распределяться средства, собранные в адрес пострадавших в ходе трагедии в гимназии № 175 Казани. Счет для пожертвований был открыт 12 мая, к 14:00 17 мая удалось собрать более 73,1 млн руб. Средства могут быть направлены в качестве адресной помощи семьям пострадавших и использованы, например, на организацию их отдыха, санаторно-курортного лечения и реабилитации. Школьникам и педагогам планируется оказывать долгосрочную психосоциальную поддержку, а в гимназии будут созданы рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. «Мы не могли остаться в стороне от этой беды и оперативно помогли Российскому Красному кресту в организации сбора, – заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Я сердечно благодарю всех и каждого, кто оказал пострадавшим любую посильную помощь. Откликнулись многие наши сотрудники и клиенты, и в итоге удалось собрать значительную сумму, которая, я очень надеюсь, поможет детям и взрослым справиться с последствиями этой ужасной трагедии».

Также Сбербанк и Российский Красный крест, получили благодарности президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. «В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку – от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде», – отметил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Отчет о расходовании средств предполагают ежемесячно размещать на сайте Российского Красного креста.