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В Казани провели эвакуацию школы после письма якобы от сообщника Галявиева

11:05 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация учеников и преподавателей прошла в казанской школе №67 после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию №175 Ильназа Галявиева. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.

"На почту школы сегодня до уроков пришло письмо (от "сообщника" - прим. ТАСС), его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы", - сказал он. Информацию о письме якобы от сообщника Галявиева агентству подтвердил также источник в правоохранительных органах.

По словам Валиди, учеников разместили в соседней 135-й школе, с ними работают психологи. Всего эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников. Здание казанской школы №67 проверяют сотрудники правоохранительных органов.

11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

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