В Казани провели эвакуацию школы после письма якобы от сообщника Галявиева
11:05 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эвакуация учеников и преподавателей прошла в казанской школе №67 после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию №175 Ильназа Галявиева. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.
"На почту школы сегодня до уроков пришло письмо (от "сообщника" - прим. ТАСС), его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы", - сказал он. Информацию о письме якобы от сообщника Галявиева агентству подтвердил также источник в правоохранительных органах.
По словам Валиди, учеников разместили в соседней 135-й школе, с ними работают психологи. Всего эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников. Здание казанской школы №67 проверяют сотрудники правоохранительных органов.
11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.
НОВОСТИ
- 12:32 18.05.2021
- Британия и США могут стоять за взломом программного обеспечения SolarWinds - Нарышкин
- 12:27 18.05.2021
- Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь
- 12:20 18.05.2021
- Пока нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в Вашингтон - Рябков
- 12:05 18.05.2021
- Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта
- 12:00 18.05.2021
- В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 18.05.2021
- В Госдуме предложили восстановить смертную казнь
- 11:20 18.05.2021
- Новая фигура высшего пилотажа "воронка на хвост" позволит Ми-28НМ сбивать самолеты
- 11:17 18.05.2021
- В столице подвели итоги олимпиады «Современный московский учитель»
- 11:00 18.05.2021
- В Индии лечат коронавирус коровьими мочой и навозом - СМИ
- 10:32 18.05.2021
- 62 истребителя сбросили 110 управляемых бомб на 65 подземных объектов ХАМАС в Газе - армия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать