Исследование назвало Китай самой курящей страной мира, РФ и США - в первой десятке

09:32 Источник: Lenta.ru

Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, ученые назвали самые «курящие» страны мира. Глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год был опубликован на сайте медицинского журнала The Lancet.

В исследовании подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных опросов.

В топ-10 самых «курящих» стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.

Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и в 2019 году оно достигло 1,1 миллиарда человек. Курение стало причиной 7,7 миллиона смертей в мире, в том числе — каждой пятой смерти среди мужчин. Ученые отмечают, что для борьбы с эпидемией курения страны должны осуществить ряд эффективных мер политики по борьбе против табака, включая повышение налогов на табачные изделия.

Исследование также показало, что средняя продолжительность жизни курильщиков на десять лет ниже, чем у тех, кто никогда не курил. Каждый второй курильщик, согласно обзору, умер от причин, напрямую связанных с курением.

Ранее сообщалось о мужчине из Турции, который запер себя в клетку ради отказа от курения. Чтобы избавиться от вредной привычки, турок сплел для себя специальный шлем из 40 метров медной проволоки. Мужчина, который выкуривал по две пачки сигарет в день на протяжении 20 лет, решил побороть зависимость после смерти отца-курильщика от рака легких.

В декабре стало известно о регионах России с самыми пьющими женщинами. Количество алкоголя больше нормы употребляют почти 2 процента россиянок, рассказали в Росстате. Больше всего женщин, злоупотребляющих спиртным, выявлено в Еврейской автономной области (9,3 процента). Далее следуют Чукотский автономный округ (8,8), Архангельская область (6,1), Хабаровский край (6) и Мурманская область (4,8). Lenta.Ru