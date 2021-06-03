Сбер и Росэксимбанк профинансируют экспортные операции Архангельского ЦБК
13:41 03.06.2021
Сбер, Росэксимбанк и Архангельский ЦБК в рамках Петербургского международного экономического форума заключили трехстороннее соглашение о финансировании экспорта. Росэксимбанк открывает Архангельскому ЦБК возобновляемый лимит на проведение операций торгового финансирования в рамках реализации экспортного контракта под обеспечение в виде резервного аккредитива Сбера. Сумма сделки составляет 500 млн рублей.
«Сегодня мы заключили уникальную сделку. Во-первых, она стала первой в рамках нашего пилотного проекта с Росэксимбанком, - отметил заместитель аредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Во-вторых, знаково, что первым экспортером, получившим финансирование на платформе, стала компания, ведущая свою деятельность на территории Северо-Западного федерального округа. Я уверен, что это соглашение — только начало, а впереди нас ждет множество историй успеха, связанных с Платформой финансирования экспортеров».
«Новое цифровое решение позволит предоставить продукты Росэксимбанка более широкому кругу экспортеров, а значит, повысить конкурентоспособность российской экономики в целом, - говорит председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов. - Решение построено на цифровой платформе, благодаря которой будет минимизирован объем запрашиваемой документации, а ее предоставление будет переведено в электронную форму. При этом все необходимые требования регулятора будут полностью соблюдены».
Это сделка, состоявшаяся в рамках совместного проекта Росэксимбанка и Сбера — Платформы финансирования экспортеров, — первая в России и реализуется по трехсторонней схеме, разработанной специально для нее. Платформа позволит Росэксимбанку наращивать поддержку экспорта в стране. Основными клиентами платформы станут коммерческие банки, занимающиеся обслуживанием компаний-экспортеров.
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