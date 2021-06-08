Новикомбанк на Петербургском экономическом форуме заключил соглашения на 87 млрд рублей

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители Новикомбанка заключили соглашения с партнерами на несколько десятков миллиардов рублей, что позволит развивать стратегически важные проекты в сфере здравоохранения, телекоммуникаций, авиа – и двигателестроения и в других отраслях.

«В рамках Петербургского международного экономического форума банк заключил ряд знаковых соглашений, каждое из которых станет драйвером для развития предприятий, позволит им достигнуть поставленных целей, – уверена председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – Общая сумма заключенных на форуме соглашений составила 87 млрд рублей. Это подтверждает результативность нашей работы, которая направлена на то, чтобы обеспечить для предприятий финансирование на максимально выгодных условиях».

В частности, опорный банк госкорпорации «Ростех» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с холдингом «Вертолеты России». Документ предполагает выделение финансирования в размере 10 млрд руб. на работы по серийному производству вертолетов Ка-62 гражданского назначения. Кроме того, на Петербургском форуме было объявлено, что Новикомбанк будет участвовать в выполнении стратегически важного проекта по обеспечению технологической независимости в телекоммуникационной отрасли. Банк будет заниматься привлечением и структурированием синдицированного кредитования для проекта по созданию в России оборудования мобильной связи пятого поколения (5G).