Олег Леонов пойдет самовыдвиженцем в Госдуму по Центральному избирательному округу Москвы

16:45

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов объявил о том, что будет участвовать в выборах в Госдуму. По его словам, он намерен баллотироваться по 208 Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. «Решение сложное. Я советовался с главными для меня людьми: с семьей и с добровольцами – и они меня поддержали, - заявил Леонов. - Решил, буду участвовать в этих выборах. Определился и с округом, это 208-й округ, ЦАО Москвы. Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Мне очень важен уровень поддержки, который я получу от людей, поэтому я не хочу выдвигаться ни от каких партий, буду собирать подписи».

Представитель поискового отряда заявил, что у него есть предложения, которые можно будет реализовать в Госдуме, например, надо довести до ума законопроект, который позволит определять местоположение пропавшего человека с мобильным телефоном. Его не могут провести через Госдуму почти 10 лет. Закон на эту тему был принят накануне в Госдуме в третьем чтении, однако он требует серьезных доработок без которых он бесполезен. По словам Леонова, еще один важный законопроект - создание единой федеральной базы неизвестных пациентов. «Сейчас, если человек попадает в больницу и неправильно называет свои данные или не помнит их, найти его практически невозможно», - говорит общественник. Кроме того, Олег Леонов намерен заняться решением проблем, с которыми сталкиваются жители Центрального административного округа Москвы. «В округе сложная ситуация с автомобильными парковками, по ночам людям мешают спать шумные рестораны, мотоциклисты, стритрейсеры. Со всем этим надо разбираться, жители ЦАО имеют право на комфортную спокойную жизнь», - уверен координатор «ЛизаАлерт».