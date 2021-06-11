Движение "Талибан" потребовало от Турции вывести свои войска из Афганистана - ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) потребовало от Турции вывести свои войска наряду с другими странами - членами НАТО. Об этом заявил официальный представитель талибов Сухейль Шахин.

"Будучи членом НАТО, Турция должна вывести свои войска из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года, - цитирует Шахина в пятницу афганский телеканал "Толо ньюс". - А так, Турция великая мусульманская страна, у Афганистана исторические связи с ней. Мы надеемся иметь с ней тесные и хорошие отношения после того, как в будущем в нашей стране будет создано новое исламское правительство".

Движение "Талибан" отреагировало на недавнее предложение Турции обеспечивать охрану аэропорта Кабула силами своих вооруженных сил после вывода войск НАТО из Афганистана. По данным агентства Рейтер, Анкара сделала это предложение Вашингтону на встрече министров обороны стран НАТО в мае текущего года, когда США и их союзники обсуждали план вывода войск из Афганистана. Дискуссию по турецкому предложению планируется продолжить на следующей неделе в ходе саммита НАТО.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начала вывода американских войск из Афганистана в мае с завершением этого процесса к 11 сентября 2021 года. Прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств. Численность турецких солдат, задействованных в Афганистане в миссии "Решительная поддержка" под руководством НАТО, составляет 500 человек.