Паспорта вакцинации Венгрии, Таиланда и Монголии признаны действительными в Казахстане

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана признали действительными паспорта вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии, разрешив жителям этих стран въезд в республику при наличии соответствующих документов. Об этом говорится в опубликованном в субботу постановлении вице- министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.



"Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта, сертификаты, справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе. Согласно постановлению, органам санэпидконтроля в пунктах пропуска на границе поручено разрешить въезд на территорию Казахстана гражданам трех указанных стран при наличии документов о вакцинации.



Этим же постановлением утверждены методические рекомендации "Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан", а также регламент хранения и транспортировки вакцин.



