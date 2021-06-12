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Паспорта вакцинации Венгрии, Таиланда и Монголии признаны действительными в Казахстане

11:20 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана признали действительными паспорта вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии, разрешив жителям этих стран въезд в республику при наличии соответствующих документов. Об этом говорится в опубликованном в субботу постановлении вице- министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.

"Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта, сертификаты, справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе. Согласно постановлению, органам санэпидконтроля в пунктах пропуска на границе поручено разрешить въезд на территорию Казахстана гражданам трех указанных стран при наличии документов о вакцинации.

Этим же постановлением утверждены методические рекомендации "Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан", а также регламент хранения и транспортировки вакцин.

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