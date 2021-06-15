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На Украине решили обложить крымчан налогами - СМИ

09:05 15.06.2021 Источник: Известия

Власти Украины захотели отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году. Таким образом, по задумке Киева, проживающие на полуострове украинцы должны будут платить такие же налоги, как и жители Украины, сообщает портал «Обозреватель».

Соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной раде, принять его хотят до августа.

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, которые проживают в Крыму, считаются иностранцами, поэтому общегосударственные налоги с них не взимаются. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и рассчитывать на украинские пенсии.

В случае принятия законопроекта крымчанам всё равно не придется платить налоги в украинскую казну, поскольку Киев не контролирует территорию полуострова, входящего в состав России.  Известия

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