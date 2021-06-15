В России выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 597, до 4 818 244. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 379 против 371 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 127 180 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.