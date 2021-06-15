0
0
130
НОВОСТИ

Ударная группа ВМС США вошла в акваторию Южно-Китайского моря

12:32 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan вошла в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой 7-го флота США.

"Авианосная ударная группа Ronald Reagan впервые действует в Южно-Китайском море во время своего развертывания в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка кораблей в этом регионе проводит "операции по обеспечению безопасности на море", которые включают полеты авиации, военно-морские маневры и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений.

Ожидается, что появление американской авианосной группы в Южно-Китайском море, особенно вблизи подконтрольных Китаю островов и в оспариваемых им территориальных водах, вызовет протесты Пекина. В КНР расценивают усиление военного присутствия США в этом регионе как провокационные действия, подрывающие мир и стабильность. Со своей стороны Вашингтон подчеркивает право действовать в международных водах и обеспечивать "свободу навигации".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.06.2021
Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с перерывами - Песков
0
24
13:20 15.06.2021
Светлана Разворотнева призвала москвичей посетить пункты сдачи крови
0
52
13:20 15.06.2021
В Ryanair заявили, что пилот был вынужден посадить лайнер в Минске после сигнала об угрозе
0
54
13:05 15.06.2021
Исключение "Дождя" из президентского пула не является цензурой - Песков
0
80
13:00 15.06.2021
В Москве наблюдается взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19 - Собянин
0
105
12:20 15.06.2021
МВД РФ исключило Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии
0
154
12:05 15.06.2021
Умер космонавт Владимир Шаталов
0
188
12:00 15.06.2021
В России выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
161
11:32 15.06.2021
Ожидания россиян по зарплате в среднем составляют 130 тыс. рублей - опрос
0
207
11:30 15.06.2021
В Москве выявили 6 805 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
191

Возврат к списку