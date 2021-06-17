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Поддержка Байденом в Женеве Минских соглашений стала успехом РФ - американский эксперт

07:51 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление президента США Джо Байдена о поддержке Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины стало главным достижением России на саммите в Женеве. Такое мнение выразил в среду в беседе с корр. ТАСС доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден.

На вопрос, возможно ли нивелирование итогов российско- американских переговоров со стороны некоторых чиновников администрации США, он ответил отрицательно. "Однако есть много представителей экспертного сообщества, которые очень расстроены, в частности те, кто специализируется на Украине, - сказал Дарден. - Джо Байден подтвердил поддержку Минских соглашений, что является главным достижением российской стороны в ходе этих переговоров. Но это отвечает и американским интересам".

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