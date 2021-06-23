ЧФ и Погранслужба ФСБ РФ остановили нарушение госграницы эсминцем ВМС Великобритании

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эсминец Великобритании пересек госграницу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра, Черноморский флот и Погранслужба ФСБ РФ остановили нарушение госграницы, сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

"В 11:52 23 июня с. г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", - заявили в военном ведомстве.

Пограничные сторожевые корабли были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить нарушение госграницы России эсминцем Великобритании у берегов Крыма. Об это в среду сообщили в Минобороны РФ.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу", - говорится в сообщении.



По информации ведомства, эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ. "На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны.

